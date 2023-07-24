شاب يضرم النار في نفسه وسط تونس على طريقة البوعزيزي

أقدم شاب في مطلع الثلاثينيات من العمر على إحراق نفسه في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، مذكرا بمحمد البوعزيزي الذي أضرم الناس في نفسه قبل نحو 13 عاما وكان سببا في تفجر الثورة التونسية.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن شابا أقدم على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة، ليل السبت/ الأحد، في وسط العاصمة التونسية، ما تسبّب له بحروق من الدرجة الثانية، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تعرف بعد أسباب إقدام الشاب على هذا الفعل، لكن حوادث عدة من هذا النوع تكررت مؤخرا لأسباب مختلفة.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي على إضرام النار في نفسه في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 ليلقى مصرعه مطلقاً الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وتلتها انتفاضات الربيع العربي.

يشار إلى معدلات الانتحار شهدت ارتفاعا ملحوظا في تونس منذ بداية العام الجاري، إذ كشفت وزيرة الأسرة التونسية، أمال موسى، مؤخرا أن البلاد تعرف تصاعدا لظاهرة الانتحار ومحاولة الانتحار، لا سيما وسط الأطفال، حيث وصل معدل الانتحار لدى هذه الفئة، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، انتحارين في الشهر.

وكشفت موسى تسجيل 102 محاولة انتحار بمعدل 26 محاولة شهريّا بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2023.