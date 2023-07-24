قتلى وإصابات في تحطّم طائرة مدنية شرقي السودان

أعلن الجيش السوداني، فجر اليوم الاثنين 24/7/2023، مقتل تسعة اشخاص بينهم أربعة عسكريين في تحطم طائرة مدنية خلال إقلاعها من مطار بورتسودان شرقي السودان.

وظلت منطقة شرق السودان حتى الآن في منأى عن الحرب المستعرة منذ منتصف نيسان/ابريل الماضي بين الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لخصمه الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وتدور معظم المواجهات في الخرطوم العاصمة والمدن الواقعة في ضواحيها اضافة الى إقليم دارفور غربي السودان.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في بيان ان الطائرة، وهي من طراز انطونوف، تحطمت نتيجة عطل فني، مشيرا الى نجاة طفلة ن الحادثة.

وشهدت بورتسودان الاحد، تصدير اول شحنة للذهب منذ بداية الحرب بحسب ما اعلنته سلطات المنطة.

ويعد السودان ثالث منتج للذهب على مستوى قارة افريقيا.