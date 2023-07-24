سرايا القدس - كتيبة أريحا تعلن عن تمكنها من التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر فجراً

أعلنت سرايا القدس - كتيبة أريحا اليوم الأثنين 24/7/2023 عن تمكن مجاهديها من التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر واستهدفتها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر.

وقالت سرايا القدس - كتيبة أريحا ان الجهاد مستمر والسلاح مشرع في كل الساحات.

فيما يلي نص البيان كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة أريحا

بعون الله وتوفيقه تمكن جندنا الميامين فجر اليوم من التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر واستهدفتها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس - كتيبة أريحا