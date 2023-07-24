"مهجة القدس": الأسير المجاهد أحمد يوسف أبو الرب يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد أحمد يوسف محمد أبو الرب (19 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 11 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 20/08/2022م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة حيازة سكين؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر أحمد أبو الرب ولد بتاريخ 04/05/2004م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر أحمد أبو الرب وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

