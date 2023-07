بالفيديو وفاة لاعب كمال أجسام تحت الأثقال على الهواء مباشرة

يعيش عالم كمال الأجسام حالة حداد بعد وفاة اللاعب الموهوب، جاستن فيكي، عن عمر ناهز 33 عاماً بشكل مأساوي، تحت الأثقال في مجمع "باراديس جيم" للياقة البدنية بمقاطعة بالي الإندونيسية.

ووقع الحادث خلال حصة تدريب مكثفة يوم السبت الماضي، إذ كان جاستن فيكي، وهو رياضي محترف، يتمرن بوزن 200 كيلوغرام، لكن يبدو أن الرياضي فقد توازنه في إحدى محاولات رفع الثقل، وربما كان ذلك من شدة الإرهاق أيضا، حيث لم يتمكن من رفعه ليسقط القضيب الحديدي على رقبته. وقد حاول شخص بجانبه، يبدو أنه مدربه، مساعدته، لكنه لم يفلح في ذلك.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن التقارير الواردة من "بالي ديسكفري" تشير إلى أن القضيب الحديدي سقط على رقبة جاستن فيكي لدرجة أن القوة دفعت رأسه إلى الأمام، مما أدى إلى كسر في الرقبة وأضر بالأعصاب الحيوية المرتبطة بقلبه وجهازه التنفسي.

وبذل الأطباء في المستشفى كل ما في وسعهم لإنقاذ حياته، لكنهم فشلوا في ذلك، حيث توفي الرياضي متأثرا بإصاباته الشديدة.

This was brutal.



No safety rack.

Not enough spotters.

400 pounds.



Neck broke.

Internal decapitation.



RIP #justynvicky



pic.twitter.com/YkKSxtQ6sU