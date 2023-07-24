أسير من جنين يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، بأن الأسير المجاهد أحمد مصطفى أحمد الشيباني "العندليب" (51 عامًا)؛ من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 24/07/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد الشيباني ولد بتاريخ 02/01/1972م؛ وهو متزوج ولديه اثنين من الأبناء؛ وأصيب نجله مصطفى بعيار ناري في البطن خلال أحداث انتفاضة القدس؛ وزوجته أسيرة محررة أمضت في سجون الاحتلال تسعة أشهر، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.