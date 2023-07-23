أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 24 يوليو 2023

تستحوذ أسعار الذهب في الجزائر في هذه الأوقات على اهتمام الكثير من المتابعين، ويبحثون عنها بشكل دائم، وخصوصاً من التجار والمقبلين على الزواج، الذين يهتمون بمعرفة التغييرات التي تطرأ على أسعار الذهب.

ونستعرض لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذا المقال أسعار الذهب في الجزائر كونها من الموضوعات الهامة جداً، ولمعرفة التغييرات التي تطرأ على الأسعار نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 24-7-2023

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى8.499 دينار، بينما سجل سعره بالدولار63.08

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في الجزائر نحو7.791 دينار، بينما وصل سعره بالدولار إلى 57.83.

سعر الذهب عيار 21

حقق سعر جرام الذهب عيار 21 نحو7.437 دينار، بينما وصل سعره بالدولار إلى55.20

سعر الذهب عيار 18

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 إلى6.374 دينار، أي ما يعادل 47.31 دولار.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر إلى 264.320 دينار، فيما سجل سعرها بالدولار نحو 1.962.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو59.495 دينار، بينما حقق سعره بالدولار نحو441.60.

سعر كيلو الذهب

وحقق سعر كيلو الذهب اليوم في الجزائر نحو 8.499.045 دينار، بينما وصل سعره بالدولار لـ63.084.