سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 24 يوليو 2023- سعر الدولار مقابل الليرة

واصل سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 24 يوليو/تموز 2023 قفزاته فوق حاجز 12 ألف ليرة، وسط اقتراحات لوقف انهيار العملة الوطنية السورية.

سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين

وكسر سعر الدولار في سوريا حاجز 12 ألف ليرة للمرة الأولى قبل يومين، مواصلاً رحلة الصعود القوية، بعد قرار البنك المركزي السوري برفع سعر الأخضر في نشرة الحوالات والصرافة إلى 9900 ليرة مقابل الدولار.

وطالب جورج خزام الخبير الاقتصادي الدولة السورية بوقف ملاحقة المتعامل بالدولار للحد من انهيار الليرة السورية، معتبرا أن ملاحقة الصرافين بالسوق السوداء تفاقم الأزمة.

وفسّر ذلك بأن ملاحقة الصرافين تعني تراجع عدد الأشخاص الذين يقومون بعرض الدولار للبيع بالسوق وزيادة ندرته وارتفاع عمولة الصرافين الباقين بسبب ارتفاع المخاطرة ومعه تراجع كبير بالعرض وارتفاع كبير بسعر الدولار.

بالاتجاه المقابل، أكد "خزام"، في منشورٍ له على فيسبوك، أن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سيؤدي لانخفاض سعره لأن الدولار سوف يتحول من عملة صعبة ممنوعة ومرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة وبمتناول الجميع، فما يعطي قيمة للممنوعات أكبر من قيمتها الحقيقية هو كونها من الممنوعات وغير متاحة للجميع.

ولفت "خزام" إلى أن تسعير فواتير المبيعات والمشتريات بالدولار والدفع والقبض بالليرة السورية ليس له أضرار على الاقتصاد الوطني لأنه سيؤدي لاستقرار نهائي للأسعار بين البائع والشاري والمتغير الوحيد هو سعر الصرف.

كما سيؤدي ذلك لزيادة المبيع الآجل وعدم إصرار التاجر على المبيع النقدي حتى لا تنخفض القوة الشرائية للفاتورة الآجلة ومعه زيادة الطلب على البضائع وزيادة الإنتاج ومعه زيادة العرض بالأسواق وانخفاض الأسعار وتحريك العجلة الاقتصادية.

وشدد "خزام" في منشوره على أن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سوف يؤدي لانخفاض سعره، ولكن السعر الجديد المنخفض لن يستمر طويلاً إذا لم يتزامن مع سياسة نقدية واقتصادية مترافقة بخبرة باقتصاد السوق مع زيادة بالإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات وزيادة الإنتاج الكافي لتلبية الطلب الداخلي.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين رفع المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا قبل أيام إلى 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وواصل سعر الدولار قفزاته مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 12300 ليرة للشراء و12500 ليرة للبيع مقابل 11900 ليرة للشراء و12100 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.230 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 13679 ليرة للشراء و13907 ليرة للبيع مقابل 13252 ليرة للشراء و 13480 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 454 ليرة للشراء و464 ليرة للبيع.