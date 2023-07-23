أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 24 يوليو 2023

يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الدول العربية ولاسيما أسعار الذهب في العراق وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس، وخصوصاً من التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوماً في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كل ما هو جديد فيما يتعلق بأسعار الذهب في الدول العربية؛ كونها من الموضوعات الهامة جداً حيث يبحث المستثمرون عن حجم التغييرات التي طرأت على الأسعار تبعاً للأسعار العالمية.

وسجل سعر الذهب في العراق، اليوم الإثنين 24 يوليو، استقرار نسبي في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,571.76 دينار عراقي، ما يُعادل 63.07 دولار.

سعر الذهب عيار 22

جاء سعر الذهب عيار 22 في العراق عند 75,690.78 دينار عراقي، ما يُعادل 57.82 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,250.29 دينار عراقي، ما يُعادل 55.19 دولار.

سعر الذهب عيار 18

جاء سعر الذهب عيار 18 عند 61,928.82 دينار عراقي، ما يُعادل 47.30 دولار.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,166.86 دينار عراقي، بما يُعادل 36.79 دولار.

سعر أوقية الذهب

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,568,270.67 دينار عراقي، بما يُعادل 1,961.80 دولار.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب في العراق عند 82,571,757.84 دينار عراقي، بما يُعادل 63,073.29 دولار.

سعر جنيه الذهب

كما سجل سعر جنيه الذهب في العراق عند 578,002.30 دينار عراقي، أي ما يُعادل 441.52 دولار.