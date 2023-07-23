أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24 يوليو 2023

حافظ سعر الذهب اليوم في مصر، الاثنين 24 يوليو 2023، على استقراره مع حالة من الترقب الحذر للفترة المقبلة.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من العوامل الداخلية منها سعر الصرف والعرض والطلب وتطورات الأوضاع الاقتصادية، خلافا للتحركات العالمية في سوق المعدن النفيس.

وتتغير أسعار الذهب في مصر حسب المصنعية والمنطقة، وأيضا حسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية.

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 60 إلى 140 جنيها حسب نوع القطعة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

واستقر سعر غرام الذهب عيار 24 عند 2463 جنيها للبيع و2474 للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 عند نحو 1847 جنيها للبيع و1856 جنيها للبيع، أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17240 جنيها للشراء و17320 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 الأكثر انتشاراً، نحو 2155 جنيها للبيع و2165 جنيها للبيع.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المصريين اشتروا 80 طن ذهب خلال العام الماضي، لأنهم يرونه زينة وادخارا، ويمكن تحويله لنقد في أي وقت باعتباره مخزن قيمة، مضيفا «كان هناك إقبال كبير لشراء سبائك الذهب في الفترة الماضية».

هل سترتفع أسعار الذهب في مصر

وقال أمير رزق، خبير سوق المشغولات الذهبية لـ "العين الإخبارية " إن الوقت الراهن يعد أفضل الأوقات لشراء المشغولات الذهبية، موضحًا أن سعر الذهب العالمي من المتوقع له أن يتجه للصعود مع إعلان الفيدرالي الأمريكي نهاية دورة تشديد السياسة النقدية والتوقف عن رفع سعر الفائدة، حيث سيزيد ذلك من توقعات سعر الذهب محليا.

وأضاف رزق إن سعر الذهب في مصر وعالميًا سيتجه للصعود في حالة أعلن الفيدرالي الأمريكي في الأربعاء 26 يوليو/ تموز الجاري، أنه سيتوقف عن رفع سعر الفائدة، حيث رجح رزق أن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة لآخر مرة في دورة تشديد السياسة النقدية في يوليو/ تموز الجاري.

الذهب عالمياً

في الإطار العالمي، قام المركزي التركي بزيادة حصيلته من المعدن الأصفر بـ11 طنا في يونيو/حزيران، حسب ما ذكر المحلل في المجلس العالمي للذهب، كريشيان جوباول.

وترتفع حصيلة الذهب لدى تركيا إلى 440 طنا بعد هذا التعزيز الأخير.

ويأتي هذا بعد بيع تركيا لـ159 طنا من الذهب في الـ3 أشهر الماضية، وهو مماثل لإجمالي ما اشترته تركيا طوال 12 شهرا.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن موجة البيع كانت استجابة لمطالبات السوق المحلية: "طلب قوي للغاية على الذهب وفرض حظر جزئي مؤقت على واردات سبائك الذهب بدلاً من التغيير في سياسة الذهب طويلة الأجل".

وفي فبراير/شباط، اتخذت تركيا خطوات للحد من ارتفاع واردات الذهب لتحسين وضع العجز في البلاد بعد أن أدى ارتفاع الطلب على الذهب إلى قفزة في واردات الذهب، مما أثر بشدة على عجز الحساب الجاري في تركيا.