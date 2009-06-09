مصادر مطلعة لـ« فلسطين اليوم »: اختراق مهم سيطراً على صعيد الحوار خلال الأيام المقبلة

فلسطين اليوم : غزة

أكدت مصادر مصرية مطلعة أن زيارة رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل على رأس وفد يمثل الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، جاء بعد اتصالات جرت مؤخراً بين القيادة المصرية والسورية.

إلى ذلك، كشفت تلك المصادر لـ"فلسطين اليوم" أن اختراقاً مهماً على صعيد الحوار الوطني – لم يتم الإشارة إليه- سيطرأ خلال الأيام القادمة.وتعتقد تلك المصادر أن تحرك القاهرة السريع في استئناف جهود المصالحة الفلسطينية، جاء بعد أن أودعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته الأخيرة لها، الرؤيا الخاصة به للتحرك في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.