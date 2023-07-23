رئيس "الشاباك" يُطلع لابيد على "إحاطة أمنية عاجلة"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 23-7-2023، أن ما يُسمى بـ"رئيس الشاباك" تحدث مع "رئيس المعارضة الإسرائيلية" يائير لابيد في "إحاطة أمنية عاجلة".

وقالت القناة 13 العبرية: "رئيس "الشاباك" رونين بار تحدث مع رئيس "المعارضة" يائير لابيد ويطلعه على إحاطة أمنية عاجلة".

وبدوره قال بيني غانتس لـ"رئيس أركان" جيش الاحتلال هرتسي هاليفي: "الصورة الأمنية لـ"إسرائيل" مقلقة جدًا إذا مرت التشريعات القضائية".

من جانبها، زعمت قناة كان العبرية بقولها: "بموافقة نتنياهو تحدث غانتس مع "رئيس الأركان" هرتسي هاليفي، كما تحدث يائير لابيد مع رئيس "الشاباك" رونين بار.