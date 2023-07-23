الإعلام العبري: نتنياهو يكذب ودقات قلبه توقفت وهو ليس بخير

كشفت وسائل الإعلام العبري اليوم الأحد 23/7/2023، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يكذب بشأن حالته الصحية.

ووفقاً لقناة 13 العبرية، فنتنياهو يكذب، ودقات قلبه توقفت ليلة أمس 12 ثانية ولم يعط الجهاز الذي ركب له منذ أيام أي إشارة بل هو من قام بالضغط عليه لتنبيه المتابعين لحالته الصحية.

وتابعت القناة:" نتنياهو ليس بخير".

ورغم التأكيدات على أن صحته جيدة وأنه تعرض للجفاف فقط عندما دخل المستشفى قبل أيام، يتعافى نتنياهو في مستشفى بعد الخضوع لجراحة طارئة لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه معارضة خطة حكومته للإصلاح القضائي المثيرة للجدل، إلى ذروتها، واشتعال الاضطرابات والاحتجاجات.

يذكر أن متاعب نتنياهو الصحية أثرت على جدوله اليومي، إذ تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المقرر اليوم، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن التقييم الأمني لتأثير الخلاف القانوني على الجيش قد ألغي أيضاً من جدول نتنياهو.