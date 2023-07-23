انتهاء مناورات روسيا والصين العسكرية في بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ روسيا والصين أنهتا، اليوم الأحد 23-7-2023، المناورات العسكرية المشتركة في بحر اليابان، في خضم توترات مع الدول الغربية.

وقال الجيش الروسي في بيان: "بين الخميس والأحد تم تنفيذ نحو عشرين تدريباً قتالياً منها ضربات مدفعية مشتركة على أهداف بحرية وساحلية وجوية".

وبدورها، أفادت إدارة المعلومات في أسطول المحيط الهادئ الروسي بأنه خلال التمرين البحري، صدت مفرزة مشتركة من سفن البحريتين الروسية والصينية هجوماً جوياً لعدو وهمي.

وقالت الإدارة: "إنّ أطقم السفن تدرّبت على اكتشاف وتدمير المركبات الجوية "غير المأهولة"، إضافة إلى التمرين على ضربة بصواريخ موجهة من البحر على هدف ساحلي، حيث تم تحديد الهدف للسفن بواسطة طائرات البحرية التابعة للأسطول وجيش التحرير الصيني، كما تم إطلاق صواريخ كروز إلكترونياً على أهداف معادية".

وذكر بيان أسطول المحيط الهادئ الروسي، أمس السبت، أنّه "خلال التمرين البحري المشترك، قامت قوة بحرية مشتركة بتنفيذ قصف مدفعي على هدف بحري لمحاكاة استهداف سفينة تابعة لعدو افتراضي".

كما شملت التدريبات، التي بدأت في 20 تموز/يوليو الجاري واستمرت حتى اليوم الأحد 23 تموز/يوليو، في بحر اليابان، البحث عن غواصة مجهولة ومرافقتها وإخراجها.

ونفذت في حزيران/يونيو، الصين وروسيا دورية جوية عسكرية مشتركة فوق بحري اليابان والصين الشرقي، ما دفع كوريا الجنوبية إلى نشر طائرات مقاتلة كإجراء احترازي.

ويُشار إلى أنه هذه هي سادس مناورة من نوعها تنفذها بكين وموسكو في المنطقة منذ العام 2019.