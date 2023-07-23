بالفيديو تدمير دبابة ألمانية ومدرعة أمريكية للقوات الأوكرانية

أظهرت مقاطع فيديو مصورة من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، مشاهد تدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية ومدرعة "برادلي" أمريكية للقوات الأوكرانية.

وكان التقط الفيديو الأول من طائرة مروحية هجومية من طراز "كا–52 إم" على محور أوريخوف، حيث تظهر فيه عملية تدمير ناقلة جند من طراز "برادلي" أمريكية الصنع.

كما أظهر الفيديو الثاني مسيّرة انتحارية روسية من طراز "لانسيت" وهي تنقض على دبابة "ليوبارد" ألمانية وتدمرها بضربة مباشرة دون تحديد المكان.

وفي الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ عدة مرات عن تحييد مجموعات صغيرة من القوات الأوكرانية عند محاولتها قطع نهر دنيبر في اتجاهات مختلفة من خط التماس في مقاطعة خيرسون.

ويُشار إلى أنه في يوم واحد فقط في 21 يوليو، أحبطت القوات الروسية محاولتين من هذا القبيل، ودمرت خمسة قوارب وقضت على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.