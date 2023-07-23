بالفيديو الكشف عن "التاكسي الطائر" في البرازيل

كشفت شركة "إمبراير البرازيلية" لصناعة الطائرات، مؤخراً، عن خطتها لإنشاء مصنع جديد لإنتاج سيارات الأجرة الكهربائية الطائرة.

وسيتم إنشاء المصنع الجديد بالقرب من مدينة ساو باولو، والمتوقع أن تحلق السيارات الطائرة في السماء عام 2026.

كما من المتوقع أن يكون التاكسي الطائر، الذي ستصنعه شركة "إيف" التابعة لها، أشبه بمروحية صغيرة ذات مساحة كافية لما يصل إلى ستة ركاب.

وستبلغ تكلفة الرحلة ما بين 50 إلى 100 دولار (39 إلى 78 جنيها استرلينيا) للفرد الواحد.

ويُشار إلى أنه تأمل شركة "إيف" في تصنيع نموذج أولي هذا العام، وتقول إنها تلقت بالفعل طلبات شراء لما يقرب من 3000 سيارة أجرة جوية.