الاحتلال يقتحم منزلاً في القدس ويهدد أهله بالقوة

اقتحمت قوات الاحتلال بحراسة شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، منزل عائلة العباسي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان في مدينة القدس، مهددين باقتراب موعد هدم محل تجاري وغرفتين.

وأوضحت العائلة في تصريحات صحفية أن مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بشكل مفاجئ، وسط تهديدات بإخلاء المبنى تمهيدا لهدمه.

وأضافت العائلة أن لديها قراراً بتوقيف عملية الهدم عاماً، وبقي عدة أشهر لانتهاء المدة، لافتةً أنها ستتابع الأمر مع المحامي.

وفي السياق، حاولت قوات الاحتلال خلع باب غرفة ومكتب مستأجر لأحد أبناء العائلة، بالإضافة لاقتحام محلٍ تجاريٍ يستخدم" صالون للنساء" تابع للمبنى، وأخرجوا النساء من داخله بالقوة، وجرت بينهن وشرطة الاحتلال مشادات كلامية.

وبحسب مصادر مقدسية، حررت شرطة الاحتلال هويات النساء وسجلت أرقامهنّ، مطالبةً بإخلاء الصالون ومحتوياته، تمهيدا لهدمه وتصويره بعد الاخلاء وارسال الصور لمكتب البلدية.

وهددت قوات الاحتلال النساء في حال لم تصلهم الصور، بتنفيذ قرار الإخلاء بالقوة.

وتبلغ مساحة المبنى الذي يعود للمقدسي عماد العباسي 65 مترا مربعا، ويضم غرفتين ومحل الصالون على الشارع الرئيس في حي عين اللوزة، وبني قبل 4 سنوات.

في السياق، اقتحم موظفو بلدية الاحتلال اليوم منزل عائلة يعقوب الرجبي في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس، وسلموه استدعاء للتحقيق في مكتب البلدية.