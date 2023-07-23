بسبب الهلال.. مانشستر سيتي يعمل على تحصين برناردو سيلفا

بدأ مانشستر سيتي الإنجليزي التحرك نحو تحصين نجمه البرتغالي برناردو سيلفا المطلوب في الهلال السعودي هذا الصيف.

وكان قد وضع الهلال برناردو سيلفا على رأس أولوياته لتقوية صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه يواجه صعوبة حول إتمام الصفقة.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه سيلفا أحد الركائز الأساسية لمانشستر سيتي، قرر النادي تقديم عرض جديد للاعب من أجل تمديد عقده الذي ينتهي عام 2025.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن إدارة السيتي عرضت على اللاعب الحصول على راتب 346 ألف يورو أسبوعيا، أي ما يعادل نحو 18 مليون يورو سنويا.

وقالت الصحيفة: "عرض السيتي يبتعد كثير عن الهلال، الذي عرض على اللاعب راتبا أسبوعيا يقدر بنحو 580 ألف يورو، وهو رقم قد يصل إلى 30 مليون يورو سنويا.

ويُشار إلى أنه جاء ذلك في الوقت الذي جذب فيه صاحب الـ28 عاما اهتمام برشلونة الإسباني وباريس سان جبرمان الفرنسي للتعاقد معه.

وسجل سيلفا ما مجموعه 55 هدفًا وقدم 59 تمريرة حاسمة في 306 مباراة لعبها بقميص السيتي في جميع المسابقات على مدار ستة مواسم.

جدير ذكره أنه حصد النجم البرتغالي على العديد من الألقاب مع مانشستر سيتي، على رأسها دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات.