ضجة في مصر:  كتاب يُسيء للنبي محمد في المعاهد الأزهرية

بعد اكتشاف كتاب يسيء للنبي محمد في معاهد أزهرية تحت عنوان "حياة محمد"، أقدم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، أيمن عبد الغني، على تحرك عاجل لمعالجة الوضع.

وأصدرت إدارة المكتبات بمنطقة قنا الأزهرية بيانًا أهابت فيه باستبعاد هذا الكتاب المترجم للعربية وهو من تأليف إميل درمنغم، وترجمة عادل زعيتر، من جميع مكتبات المنطقة لما يتضمنه من مغالطات وافتراءات تُسيء إلى الجانب النبوي الكريم.

وفي خطوة إضافية للحفاظ على السلامة الفكرية للطلاب، طُلب من مسؤولي المكتبات بجميع المعاهد الأزهرية عمل حصر شامل لكتب المستشرقين وعرضها على لجان مختصة لفحصها وإعداد تقارير بشأن إبقائها أو استبعادها.

"بناء على تعليمات صاحب الفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وعلى تقرير لجنة فحص الكتب بقطاع المعاهد الأزهرية بشأن فحص كتاب حياة (محمد) للمؤلف إميل در منغم، ترجمه إلى العربية عادل زعيتر دار النشر العالم العربي برقم إيداع 19119 \2012

أولا: يتم استبعاد الكتاب من مكتبات المعاهد بالمناطق الأزهرية كافة لما تضمنه من مغالطات وافتراءات وإساءة للجانب النبوي الكريم.

ثانيا: تكليف مسؤولي المكتبات بالمناطق الأزهرية بعمل حصر شامل لكتب المستشرقين وعرضها على اللجان المختصة لفحصها وإعداد تقارير بشأن إبقائها أو استبعادها، حفاظا على السلامة الفكرية للطلاب وعلى مسئولي التوريدات بالمنطقة إعمال شئونهم كما هو متبع وإفادتنا بما تم في هذا الأمر.