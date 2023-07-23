مع قرب إعلان وزارة التربية والتعليم في اليمن عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023، تزداد نسبة بحث الطلاب والأهالي عنها عبر المنصات الرسمية الموثوقة؛ لذلك تزداد عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم رابط من خلاله يتم معرفة الطلاب في اليمن لنتيجتهم في الثانوية العامة، في ظل الوقعات بإعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023، خلال الأيام القليلة المقبلة.

خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية

- اختر خدمة النتائج الإلكترونية من القائمة الموجودة في الصفحة الرئيسية

- اضغط على نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 من الخدمات المتاحة

- تحديد الشعبة التي ينتمي لها الطالب

- اختيار العام الدراسي 2022-2023

- كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص له

- الضغط على عبارة "أنا لست روبوت"

- متابعة أو بحث للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

- تظهر لك نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن أنّه يمكن الاستعلام والحصول على نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023، من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الإلكتروني، فور اعتمادها رسميا والإعلان عنها من خلال الضغط على الرابط التالي.

الرابط: نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023



