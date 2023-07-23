هنية يشيد باللقاء الوطني ويؤكد أنه يعبر عن الإرادة الجماعية لشعبنا

أشاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد 23/7/2023، بالبيان الذي صدر عن اللقاء الوطني الذي انعقد في غزة ورام الله، وشارك فيه ممثلون عن شعبنا في الشتات والداخل المحتل، والذي حمل مضامين تشكل منصة مهمة للقاء الأمناء العامين في القاهرة.

واعتبر هنية، أن هذا اللقاء الوطني عبّر عن الإرادة الجماعية للطيف الواسع من أبناء شعبنا في الداخل والخارج المنادية بضرورة بناء خطة وطنية شاملة لمواجهة الحكومة الفاشية للكيان المحتل.

وقال هنية:" ترى الحالة الوطنية التي عكسها هذا اللقاء أن محطة القاهرة القادمة والتي تأتي في ظل تحديات وجودية يجب أن تضعنا أمام مرحلة جديدة عبر بناء الاستراتيجية الوطنية التي تقوم على أساس المقاومة الشاملة وتغيير قواعد السلوك السياسي مع العدو.، وبما يتطلبه ذلك من تهيئة جادة لإنجاح اللقاء القيادي وتحصينه من الإخفاق، خاصة الإفراج عن المعتقلين السياسيين. "

وأكد هنية أن حركة حماس والتي تتقاسم المسؤولية مع القوى والفصائل الفلسطينية قد اتخذت التدابير التي تتطلع من خلالها لإنجاح لقاء القاهرة والارتقاء بنتائجه إلى مستوى اللحظة السياسية والميدانية الراهنة، بما في ذلك اللقاءات الثنائية التي تجري مع الفصائل وتكثيف الاتصال مع الأشقاء المصريين.