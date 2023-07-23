ريال مدريد يمنع طباعة اسم مبابي على قمصانه.. فما السبب؟

أصدر ريال مدريد، خلال الأيام الماضية، قراراً يمنع طباعة اسم الفرنسي كيليان مبابي، على قميص الفريق في المتاجر التابعة للنادي، ما أثار الكثير من الجدل وفتح باباً جديداً للتكهنات.

جاء ذلك وسط الغموض الذي يلف مستقبل مبابي والشائعات حول انتقاله إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث أصدر ريال مدريد قراراً بمنع طباعة اسم مبابي على القمصان داخل المتاجر الرسمية للنادي "الملكي".

وبموجب القرار، لا يحق للأندية طباعة اسم لاعب ليس ضمن صفوفها وعرضه في المتاجر، لكن من حق العميل أن يطلب طباعة اسم أي لاعب يريده في العالم، ولهذا يبدو قرار ريال مدريد غريباً للبعض.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حاول بعض المشجعين طباعة اسم مبابي على قميص ريال مدريد داخل متاجر النادي، لكن الموظفين المسؤولين عن العملية رفضوا ذلك، وأوضحوا للعملاء أنهم يطبقون أوامر الإدارة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه باريس سان جيرمان استبعاد كيليان مبابي من جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية واليابان.

ويُشار إلى أنه يملك مبابي خطة أخرى تتمثل بالبقاء لمدة سنة واحدة في "حديقة الأمراء"، ثم الرحيل مجاناً في صيف 2024 بهدف الحصول على مكافأة الولاء من باريس سان جيرمان، والحصول أيضاً على مكافأة توقيع كبيرة من ريال مدريد.