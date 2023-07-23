ديوان الموظفين في غزة يعلن عن موعد عقد عدد من الامتحانات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:40 م
23 يوليو 2023
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أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الأحد 23/7/2023، عن موعد عقد الامتحان المحوسب لعدة وظائف.

ومن بين الوظائف:

مدير مدرسة وفق الإعلان الداخلي رقم (1/2023)

مشرف تربوي- عدد من المباحث وفق الإعلان الداخلي رقم (2/2023)

معاون نيابة وفق الإعلان الخارجي رقم (2/2023)

وذلك يوم السبت الموافق 5/8/2023 في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية- غزة

ملاحظات:

سيتم عقد المقابلات الشفوية خلال أسبوع من إعلان نسب المرور للمجتازين للامتحان المحوسب.

سيتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد والقاعات لاحقاً.

سيتم استبعاد أي متقدم مخالف لشروط الإعلان في أي مرحلة من مراحل التسابق.

للاطلاع على تفاصيل محاور الامتحانات المحوسبة اضغط هنا،،،

الوظائف المرتبطة بالتنويه

معاون نيابة

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