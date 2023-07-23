ديوان الموظفين في غزة يعلن عن موعد عقد عدد من الامتحانات

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الأحد 23/7/2023، عن موعد عقد الامتحان المحوسب لعدة وظائف.
ومن بين الوظائف:
مدير مدرسة وفق الإعلان الداخلي رقم (1/2023)
مشرف تربوي- عدد من المباحث وفق الإعلان الداخلي رقم (2/2023)
معاون نيابة وفق الإعلان الخارجي رقم (2/2023)
وذلك يوم السبت الموافق 5/8/2023 في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية- غزة
ملاحظات:
• سيتم عقد المقابلات الشفوية خلال أسبوع من إعلان نسب المرور للمجتازين للامتحان المحوسب.
• سيتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد والقاعات لاحقاً.
• سيتم استبعاد أي متقدم مخالف لشروط الإعلان في أي مرحلة من مراحل التسابق.
• للاطلاع على تفاصيل محاور الامتحانات المحوسبة اضغط هنا،،،
الوظائف المرتبطة بالتنويه
معاون نيابة