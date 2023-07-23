ديوان الموظفين في غزة يعلن عن موعد عقد عدد من الامتحانات

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الأحد 23/7/2023، عن موعد عقد الامتحان المحوسب لعدة وظائف.

ومن بين الوظائف:

مدير مدرسة وفق الإعلان الداخلي رقم (1/2023)

مشرف تربوي- عدد من المباحث وفق الإعلان الداخلي رقم (2/2023)

معاون نيابة وفق الإعلان الخارجي رقم (2/2023)

وذلك يوم السبت الموافق 5/8/2023 في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية- غزة

ملاحظات:

• سيتم عقد المقابلات الشفوية خلال أسبوع من إعلان نسب المرور للمجتازين للامتحان المحوسب.

• سيتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد والقاعات لاحقاً.

• سيتم استبعاد أي متقدم مخالف لشروط الإعلان في أي مرحلة من مراحل التسابق.

• للاطلاع على تفاصيل محاور الامتحانات المحوسبة اضغط هنا،،،

الوظائف المرتبطة بالتنويه

معاون نيابة