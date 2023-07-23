مفتي عُمان: يجب على المسلمين قطع جميع العلاقات مع السويد

دعا مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إلى مقاطعة السويد بشكل حازم رداً على استفزازها لمشاعر المسلمين وعدم احترامها لمقدساتهم.

وقال الخليلي، على حسابه في "تويتر": "إن تمادي السويد في غرورها وعدم تراجعها عن تحديها للإسلام والمسلمين، بانتهاك حرمات أقدس مقدساتهم، يضعها في موقف يوجب على المسلمين قطع جميع العلاقات معها، ومقاطعتها مقاطعة حازمة شاملة لا تراخي فيها".

وأضاف مفتي عمان: "فنرجو من جميع الدول الإسلامية وشعوبها مراعاة هذا الأمر وعدم التساهل فيه.. والله ولي التوفيق".

ويُشار إلى أنه قام مواطن عراقي مُقيم في السويد، بتمزيق نسخة من القرآن أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية لنفس الشخص، بعد أن رخصت له السلطات السويدية باستهداف مقدسات المسلمين.