بالفيديو والصور 100 ألف متظاهر في "تل أبيب" دعماً للإصلاح القضائي

تظاهر الآلاف من "الإسرائيليين"، مساء اليوم الأحد 23-7-2023، دعماً لخطة الإصلاح القضائي في "تل أبيب" وسط الكيان.

وقالت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي": "إن أكثر من 100,000 متظاهر يتواجدون الآن في شارع "كابلان" في "تل أبيب" دعماً للإصلاح القضائي".

جدير ذكره أنهه تشهد الحالة الداخلية "الإسرائيلية" حالة من السجال في ظل رفض المعارضة للتشريعات القضائية في مقابل تأييدها من قبل أنصار اليمين المتطرف.

وحذر مؤخراً العديد من الضباط والخبراء "الأمنيين" في كيان الاحتلال من خطر حدوث "حرب أهلية" مع استمرار حالة الانقسام الداخلي الصهيوني.



