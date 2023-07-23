اكتشاف نوع جديد من الأفاعي السامة في استراليا

اكتشف العلماء في أستراليا مؤخراً، نوعا جديدا من الأفاعي السامة، كان يعتقد سابقا أنه نوع معروف.

وأشارت صحيفة الديلي ميل البريطانية، إلى أن الدراسات الجينية التي أجراها علماء جامعة أديلاند برئاسة عالم الوراثة جيمس نانكيول ومارك هاتشينسون وآخرين أظهرت أن الأفعى السامة Demansia Cyanochasma نوع جديد منفصل وليس كما كان يعتقد سابقا أنه نوع مرتبط.

وبحسب العالم هاتشينسون، فإنه غالبا ما يخلط بين Demansia Cyanochasma وبين الأنواع الأخرى بسبب الخصائص الفيزيائية المماثلة. ولكن بعد أخذ عينات من أنسجة الأفاعي المتسلقة ومقارنتها ، اكتشفنا أن هذا نوع مستقل.

ويُشار إلى أنه تعتبر الأفعى Demansia Cyanochasma أفعى سامة ولكنها لا تعتبر خطرة على حياة الإنسان، لأن لدغتها لا تسبب أكثر من بعض الألم والتورم. وهذه الأفاعي تتغذى بصورة أساسية على السحالي.