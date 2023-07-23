الإعلام العبري: هرتسوغ يواصل جهوده لإنهاء أزمة التشريعات القضائية

كشفت وسائل الإعلام العبري، اليوم الأحد 23/7/2023، عن اجتماع طارئ عقده رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستشفى شيبا.

ووفقاً لمصادر عبرية، فإن الاجتماع يأتي في إطار الجهود لإنهاء الأزمة والتوصل لحل وسط قبيل التصويت على قانون المعقولية للتعديلات القانونية".

وقال هرتسوغ في تعقيب له: "إن هذا الوقت طارئ، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق".

وأشارت قناة كان إلى أن الرئيس هرتسوغ أنهى اجتماعا آخر مع "رئيس المعارضة" يائير لابيد في محاولات أخيرة للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يتلقي هرتسوغ برئيس "معسكر الدولة" بني غانتس في وقت لاحق.

وبدوره، قال غانتس في حديثه لنتنياهو: "إذا توصلنا للخطوط العريضة للاتفاقات، فسنطبقها أيضًا على الكنيست المقبل".

ومنذ شهور تتواصل الاحتجاجات في "إسرائيل" تضم مئات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء كيان العدو، ضد القانون .

وأدى مسعى الحكومة لإجراء التعديلات إلى الزج بإسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها السياسية إذ خرجت احتجاجات بأنحاء كيان العدو مما أضر بالاقتصاد .