الإعلام العبري: اجتماع طارئ بين هرتسوغ ونتنياهو في مستشفى شيبا

كشفت وسائل الإعلام العبري، اليوم الأحد 23/7/2023، عن اجتماع طارئ يعقد رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستشفى شيبا.

ووفقاً لمصادر عبرية، فإن الاجتماع يأتي في إطار الجهود لإنهاء الأزمة والتوصل لحل وسط قبيل التصويت على قانون المعقولية للتعديلات القانونية".

ومنذ شهور تتواصل الاحتجاجات في "إسرائيل" تضم مئات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء كيان العدو، ضد القانون .

وأدى مسعى الحكومة لإجراء التعديلات إلى الزج بإسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها السياسية إذ خرجت احتجاجات بأنحاء كيان العدو مما أضر بالاقتصاد .