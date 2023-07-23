بلينكن يكشف موعد تسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد 23-7-2023، أن أوكرانيا ستتسلم مقاتلات "إف-16"، موضحاً أن العملية ستستغرق عدة أشهر.

وقال بلنكين في تصريحات صحفية: "حتى لو تم اتخاذ القرار بشأن مقاتلات "إف-16" غدا، فسيستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يبدأ تطبيقه".

وأوضح أن الأمر يتعلق بالتدريب والصيانة وتوفر الفرص لاستخدامها في عمليات الأسلحة المشتركة، وكل هذا يستغرق وقتا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "من المهم التركيز على ضمان أنهم عندما يستقبلونها، يكونون مدربين بشكل صحيح وقادرين على خدمة هذه الطائرات واستخدامها بحكمة".

وكان صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي، جون كيربي، سابقاً، بأن تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا قد يبدأ نهاية هذا العام، لكن من غير المرجح أن تغير مسار النزاع.

ومن جانبه، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أيضا، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي قد يبدأ في غضون أسبوعين.

وأكد ساليفان، أن واشنطن من جانبها لن تؤخر عملية إصدار تصاريح التدريب، وتوفير كل ما يلزم للشروع فيه.