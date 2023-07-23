بالفيديو ماذا جرى مع الشيف التركي بوراك؟

ماذا حدث للشيف بوراك؟.. سؤال تصدر المحرك الشهير جوجل خلال الساعات الماضية.حيث تصدر اسم الشيف التركي بوراك السوشيال ميديا في العالم العربي بعد الحديث عن عملية "احتيال" تعرض لها كان والده وراءها.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو مصور للشيف المشهور، صاحب سلسلة مطاعم "كزن بوراك"، وهو يوجه رسالة لجمهوره ومتابعيه حول العالم.

وقال بوراك أوزدميرد في الفيديو أنه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه دون علمه.

وأكد أوزدميرد أن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة

وقال الشيف التركي أنه سيفتتح أول فرع له في مول في اسطنبول وهو الفرع الوحيد له في المدينة

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، إذ اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.

ومن المنتظر أن تشهد عدلية شاغليان أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر القادم ويطالب بوراك، الذي يزعم تعرضه للخداع، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.