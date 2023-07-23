بالصور تربية الوسطى تُكرم أوائل الثانوية العامة 2023

كرّمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى طلبتها أوائل الثانوية العامة للعام 2023.

جاء ذلك خلال احتفال"فوج أقمار فلسطين " الذي نظمته المديرية برعاية وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة "مسلم كير ماليزيا".

وحضر الحفل مدير عام الإشراف التربوي د. جمال الفليت، ومدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة أ. أحمد عايش النجار، و مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج، وعدد من المسؤولين وذلك بقاعة المصدر للاحتفالات في الوسطى.

ورحب الحاج بالضيوف وبالطلبة المتفوقين وشكر وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الشريكة على تعاونهم ودعمهم المتواصل للمسيرة التعليمية، كما شكر مؤسسة مسلم كير ماليزيا على رعايتها للاحتفال، وأضاف بأننا نلتقي اليوم لتكريم طلبتنا الذين تربعوا على عرش التفوق والنجاح، مثمناً جهود الطواقم التدريسية وأولياء الأمور.

وأضاف الحاج بأن مديرية الوسطى حصدت نصيب الأسد من التميز والتفوق، حيث حصلت على سبعة أوائل على مستوى الوطن و (22) طالب/ة من الأوائل على مستوى محافظات غزة، كما أنها المديرية الأولى في أعلى نسب النجاح، وقدّم شرحاً مفصلاً عن النتائج المشرفة التي حصدتها مديرية الوسطى ومدارسها.

مدير عام الإشراف د. جمال الفليت نقل تهنئة وكيل الوزارة د. خالد أبو ندى للطلبة المتفوقين وذويهم ومديرية الوسطى على هذا التميز والتفوق، وعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال المميز والذي نحتفي من خلاله بتكريم كوكبة من طلابنا وطالباتنا المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة.

وفي كلمة المتفوقين عبّر الطالب رضوان السلطي عن سعادته بأن يكون من بين هذه الكوكبة من المكرمين، وشكر مديرية التربية والتعليم بالوسطى ووزارة التربية والتعليم على احتفائهما بهم وعلى تنظيم هذا الحفل المميز، وثمن الدور الكبير لمدراء المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم الطلبة المتفوقين ومدارسهم بالهدايا وشهادات التقدير، كما تم تكريم المؤسسات والجهات الشريكة مثل الشرطة الفلسطينية ووزارة الصحة، وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية المتنوعة.













