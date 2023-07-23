النصر السعودي يعلن تعاقده مع البرازيلي أليكس تيليس قادما من "مانشستر يونايتد"

يواصل نادي النصر السعودي، حملته الشرسة في سوق الانتقالات الصيفية، من خلال تعاقده رسميا مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وأعلنت إدارة العالمي، اليوم الأحد، التعاقد بشكل رسمي، مع النجم البرازيلي أليكس تيليس، قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2025.



وخضع اللاعب البرازيلي لكشف طبي أمس الأول الجمعة، حيث اجتازه بنجاح ليصبح جاهزا للتوقيع على عقود انتقاله إلى النصر، بعد اتفاق إدارة العالمي مع اليونايتد على كافة التفاصيل.



وكان تيليس، قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2020، لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الشياطين الحمر، وأعير في الموسم الماضي لنادي إشبيلية الإسباني.



وسيحصل الشياطين الحمر على 4 ملايين إسترليني إلى جانب المتغيرات، بينما سيتقاضى تيليس أجرا سنويا قيمته 7 ملايين دولار بالإضافة للمتغيرات أيضا.



ويبلغ البرازيلي من العمر 30 عاما، وسبق له اللعب مع بورتو وإنتر ميلان وجالطة سراي وجريميو.





