بيروت: وفد من اللجنة التعليمية في "الجهاد" يشارك بملتقى (القدس أمانتي) الدولي

شارك وفدٌ من اللجنة التعليمية لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بالساحة اللبنانية برئاسة خالد بديوي، اليوم الأحد، في ملتقى (القدس أمانتي) الدولي الخامس، المنقعد في بيروت.

وأكد بديوي في كلمة له، أن القدس هي بوصلة الشباب الطلائعي، الذي نراهن عليه كعماد للتحرير والعودة، مشدداً على أن تحرير فلسطين بات قاب قوسين أو أدنى، وأن دحر الاحتلال سيكون على أيدي الشباب المجاهدين المقاومين الذين نذروا أنفسهم فداءً لقضيتهم الأولى.

وقال: "إن رسالتنا للشباب، بالعلم نسمو ونحرر فلسطين، لذا يجب على شبابنا اليوم أن يعرفوا كيف يواجهون هذا العدو ويدحرونه".

وأضاف بديوي "يجب على شبابنا أن يكونوا وقوداً لثورة الأمة من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين من نهرها إلى بحرها، وإن الشباب الفلسطيني اليوم يعول على الشباب العربي والإسلامي سنداً له في مشروع التحرير والعودة".

وتابع :"نريد أن نستفيد من كل طاقات الشباب في الأمة، لأننا نعول على هذه الطاقات الفاعلة".