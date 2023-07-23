مستوطنون يجرفون 15 دونما في منطقة خلة طه جنوب دورا بالخليل

قام مستوطنون، صباح اليوم الأحد، بتجريف أكثر من 15 دونما في منطقة خلة طه جنوب مدينة دورا غرب الخليل، ونصبوا خياما فيها، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، ان مستوطني مستوطنة "نجيهوت" الجاثمة على أراضي المواطنين بين قريتي دير سامت وبيت عوا، جرفوا أراضي تعود ملكيتها إلى عائلة المسالمة ونصبوا خيمتين فيها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام ومطاردة مواشيهم واجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح، كما أصيب مصور وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" مشهور الوحواح برضوض نتيجة الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال