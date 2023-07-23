الحرس الثوري الإيراني: سيتم الانتقام من الضالعين بجريمة حرق القرآن

أكد قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، أن "من يسيء للقرآن الكريم لن يكون في مأمن".

وقال سلامي، إنه "عاجلا أم آجلا، يد انتقام المجاهدين ستحدد أشد عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة، وسيتم إنزال أشد العقاب بحق منفذها"، مضيفا أن "المسيؤون للمصحف الشريف لن يكونوا بمأمن من الآن وصاعدا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وشدد على "ضرورة اتخاذ الإجراءات والآليات الوقائية لإنهاء السياسة القذرة المناهضة للإسلام وجميع الأعمال المعادية للقرآن ومقدسات المسلمين من قبل الدول والحكومات الإسلامية، فضلا عن تعاون الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة في هذا الصدد".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، "استدعاء سفير الدنمارك في طهران وإبغلاغه احتجاجها الشديد على الإساءة للمصحف الشريف".

من جانبه، أعرب سفير الدنمارك عن أسفه لما حدث من انتهاك حرمة القرآن الكريم في كوبنهاغن، قائلا: إن "وزير خارجية الدنمارك أدان بوضوح إهانة القرآن ووصفه بالعمل الفظيع".

واستدعى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مؤخرا، سفير السويد إلى وزارة الخارجية، وتم إبلاغه احتجاج جمهورية إيران الإسلامية الشديد على ذلك، وتحميل الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في العالم.