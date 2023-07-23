متطرفون يهود يحاولون اقتحام كنيسة دير مار إلياس في حيفا وسط دعوات لحماية المقدسات

سادت أجواء متوترة ومشحونة صباح اليوم الأحد كنيسة دير مار إلياس للروم الكاثوليك على جبل الكرمل بمدينة حيفا ، في أعقاب محاولة اقتحام جديدة من قبل مجموعة من المتطرفين اليهود .

وأفاد شهود عيان بأن نحو 50 متطرفا يهوديا، بينهم أعضاء في منظمة 'لافاميليا' الفاشية، وصلوا إلى دير مار إلياس بواسطة حافلات للركاب، وحاولوا اقتحام الكنيسة، ولكن تصدى لهم عدد من الشباب الذين تواجدوا في المكان.

وهذه المحاولة الثانية خلال أسبوع لاقتحام المكان المقدس، إذ حاولت مجموعة من المتطرفين اليهود اقتحام الكنيسة، يوم الثلاثاء الماضي، ومنعهم الشباب من تنفيذ ذلك.

وقال الناشط السياسي، إبراهيم غطاس، إن "مسؤولية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في البلاد تقع على عاتق الشرطة الإسرائيلية. نحن نحيي كل الشباب والرهبان الذين يدافعون بأجسادهم عن الدير خلال اقتحامات هذه الجماعات، ولكن علينا مسؤولية تجاه هؤلاء الشباب لحمايتهم من هذه الاعتداءات".

وحول ما يحصل في الدير، أوضح أن "ما يحصل من اقتحامات لدير مار إلياس هو استمرار لتهديد الوجود العربي في حيفا واستهدافه، مثل ما حصل في مقام الخضر في حيفا، إذ سيطرت عليه هذه الجماعات وتم تحويله لكنيس لليهود، وهذا ما يحصل في دير مار إلياس بسبب فتوى يهودية ليس لها أساس وعارية عن الصحة، وذلك لمحاولة السيطرة على الدير".

وأضاف غطاس أنه "ندعو الجميع للتضامن وحتى نكون ورقة ضغط، وذلك حتى تتحفز هذه الشرطة للقيام بعملها في حماية المقدسات من هذه الجماعات التي تريد السيطرة على كل شيء".