الهند تمنع تصدير الأرز الأبيض باستثناء "بسمتي" .. وهذه الدول المتضررة!

أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية ، إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و"التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".

وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض باستثناء أرز بسمتي ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وكانت الهند قد منعت في سبتمبر 2022، بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، صادرات الأرز المكسور الرخيص وفرضت ضريبة بنسبة 20 بالمئة على صادرات الأرز عالي الجودة.

وارتفعت الأسعار الدولية للأرز وهو عنصر أساسي رئيسي في العالم، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وتأثير ظاهرة النينيو المناخية على غلات الأرز.

وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض، باستثناء بسمتي، حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز.

وصدرت البلاد العام الماضي 10.3 ملايين طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.

وحذرت شركة "غرو انتيليجنس" التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام، من أن قرار الهند التي تمثل وحدها أكثر من 40 بالمئة من شحنات الأرز العالمية، قد "يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز".

وأضافت أن من المتوقع أن تعاني الدول الإفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر، لأنها تواجه بالفعل تضخما هائلا في أسعار المواد الغذائية.

وقال المحلل في مجموعة "رابوبنك" أوسكار تجاكرا، إن موردي الأرز الآخرين ليس لديهم احتياطيات للتعويض عن توقف الصادرات الهندية من الأرز الأبيض.