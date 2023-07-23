ما حقيقة افلاس الشيف التركي بوراك.. هل أعلن بوراك افلاسه، ضجت مواقع التواصل العالمية والعربية والتركية عن أزمة الشيف التركي الشهيد بوارك، بعدما أقدم والده وفق تصريحاته ووسائل الاعلام على بيع أفرع مطاعمه في العالم وعلامته التجارية أيضا إلى رجل أجنبي بمبالغ طائلة، وهو ما دفع الشيف التركي إلى رفع قضية قانونية على والده لاسترجاع حقوقه، خاصة وأن الشيف يمتلك سلسلة كبيرة من المطاعم ليس فقط على مستوى تركيا بل خارج حدودها أيضا.

حقيقة افلاس بوراك

حقيقة افلاس بوراك، بسبب استمرار أزمة الشيف التركي بوراك مع والده الذي قضى على مستقبله ببيعه جميع أفرع مطاعمه وعلاماته التجارية، نشر بوارك الطاهي المعروف مقطعاً مصوراً عبر حسابه في "إنستغرام"، وهو يجلس مبللاً من ماء نافورة خلفه وتبدو عليه ملامح الحزن والحسرة وكأنه يبكي، وعلق "تصبحون على خير جميعاً"، ما أثار حزن معظم متابعيه، وينشر فريق العمل في وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، ما حقيقة افلاس الشيف التركي بوراك.. هل أعلن بوراك افلاسه.

هل أعلن بوراك افلاسه؟

هل أعلن بوراك افلاسه؟ بعدما أقدم بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، على رفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه، وظهر الشيف العالمي في فيديو يوضح فيه لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

حقيقة افلاس بوراك التركي

حقيقة افلاس بوراك التركي، وخلافات الطاهي الشهير مع والده ليست الأولى من نوعها، فقد اندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال تركيا المدمر، إذ سعى بوراك على تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة، ولم يستطع بوراك تحمل محاولات عرقلة مساعداته لضحايا الزلزال في موطنه هاتاي، ما دفعه لقطع جميع الصلات مع والده.