تفعيل الآن .. رابط تحديث بيانات المنحة القطرية 100 دولار شهر 7- 2023 عبر التنمية الاجتماعية بغزة

رابط تحديث البيانات المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 7- 2023 ، وبسبب ارتفاع عمليات البحث الالكترونية حرص فريق فلسطين اليوم الاخباري في اعداد هذه المقالة التي نجيب فيها عن كامل التفاصيل المتعلقة في هذا الأمر وفي المقدمة نشير لكم إلى بأن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة أصدرت بيانا مقتضبا أكدت فيه أن رابط التحديث وذلك لأسباب فنية حيث سجل محرك جوجل الشهير خلال الساعات المقبلة القليلة ما يقرب الخمسين ألف عملية وهذا دليل واضح وكبير على قوة الاهتمام عند المنتفعين وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

رابط تسجيل بيانات المنحة القطرية 100 دولار الجديد 2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور رابط تسجيل بيانات المنحة القطرية 100 دولار الجديد 2023 ويترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا و يصبح بإمكانهم الاطلاع على حالة المواطن (معتمد - مرفوض موضحًا سبب الرفض مع وجود رابط للشكاوى إن كان للمواطن شكوى).

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأحد، عن توقف الرابط الخاص بفحص وتحديث بيانات المنحة القطرية، لأسباب فنية.

وأكدت وزارة التنمية، في بيان، أن الرابط يتم تفعليه في القريب العاجل.

المنحة القطرية 100 شهر 7

وتم بالفعل اليوم ، إرسال رسائل على هواتف المستفيدين من المنحة القطرية من هذه الدفعة والبالغ عددهم نحو 90 ألف شخص من أجل الاستلام المساعدات النقدية .

وذلك لاستلام المبلغ الذي يبلغ قيمته 310 شواكل عبر نقاط منتشرة في القطاع، على أن تبدأ عملية الصرف يوم غدٍ الأحد.

وتضمنت الرسائل موعد لإرسال كود الصرف وموعد الصرف لاستلام المبلغ بقيمة 310 شواكل. ومن المقرر أن تبدأ عملية الصرف من يوم غدٍ الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

التسجيل في المنحة القطرية شهر 7

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، الأربعاء الماضي، أن الآلية الجديدة تتضمن صرف المنحة القطرية للمنتفعين القدامى مرتين كل 3 شهور، أما المنتفعين الجدد سيتم الصرف لهم مرة كل شهرين.

وأفادت خلال مؤتمر صحفي، أنه منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألف ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألف بعد العديد من الاستثناءات.

ولفتت الكحلوت، إلى أنه خلال الأشهر الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة..





وقالت:" خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49."

وأضافت :" يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبامكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد."

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية فتح وإطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية، الساعة العاشرة صباح يوم السبت القادم.

ودعت المواطنين للتعاطي مع الشكاوى الإلكترونية، ويومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع يتم استقبال الشكاوى في مقر الوزارة.

في نهاية المقالة التي حرصنا في ها على نشر تفاصيل رابط تسجيل بيانات المنحة القطرية 100 دولار الجديد 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .