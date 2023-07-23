28 أسيرة في سجن الدامون يعشن ظروفا حياتية صعبة

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، المؤسسات الإنسانية والحقوقية والنسوية إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات والمضايقات اليومية بحق الأسيرات في سجن الدامون.

وأوضحت الهيئة وفقاً لزيارة محاميتها حنان الخطيب لعدد من الأسيرات في السجن، أن الواقع الحياتي يزداد سوءاً وتعقيداً، تحديداً أن الوضع النفسي لعدد منهن أصبح ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية، ولا يوجد هناك أي تدخلات من إدارة السجن للتعامل بخصوصية مع الأسيرات المريضات، أو تقديم العلاج اللازم والمناسب لهن.

وأضافت الهيئة أنه على صعيد المطالب، فإن المماطلة واللامبالاة حاضرتان عند إدارة السجن، إذ هناك عدد من الأمور والمستلزمات قُدمت طلبات لإدخالها إليهن، ولكن الإدارة تتجاهل ذلك.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسيرات في سجن الدامون 28 أسيرة، إضافة إلى أسيرتين في ما تسمى عيادة سجن الرملة، وأسيرتين في "أبو كبير"، ليكون العدد الإجمالي للأسيرات 32 أسيرة.