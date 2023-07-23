البيان الختامي للمؤتمر الوطني يدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين لإنجاح لقاء الأمناء العامين

طالب البيان الختامي للقوى السياسية والفعاليات الشعبية، بضرورة البدء الفوري بإطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون السلطة الفلسطينية، ووقف ملاحقة أي من هؤلاء، ووقف التنسيق الأمني بكل أِكاله وصوره.

كما طالب البيان الختامي للقاء الوطني الذي حمل عنوان "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية"، بضرورة الافتكاك من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالدولة العبرية، والانفكاك من اتفاقية باريس الاقتصادية، وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي والاتهامات.

وأوصى، بالاتفاق على رؤية وخطة وطنية شملة تعتمد خيار المقاومة والكفاح بكل أشكالها لمواجهة سياسيات الاحتلال الإسرائيلي العنصري والفاشي، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها الفصائل والقوى والفعاليات الشعبية والمجتمع الأهلي والشخصيات المستقلة تتولى مهام إدارة الصراع والكفاح لمواجهات مخططات الضم والتهويد والكفاح وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة العنصرية.

وحث على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الوحدة الوطنية والشراكة الديمقراطية عبر الشروع فوراً بالتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني في الوطن والشتات، والبدء فوراً بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وأخرها اتفاق الجزائر.