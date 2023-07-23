بالفيديو أول طالب مصاب بالتوحد في فلسطين يتفوق في الثانوية العامة …ووالده "لا نعرف أي جامعة ستستقبل حالته"؟

"محدثاً صديقه سوف أحصل على معدل 60.7% في الثانوية العامة فكانت النتيجة كما حسبها مفاجأة لنا" بهذه الكلمات بدأ فتحي عزالدين والد الطالب المتفوق محمد حديثه لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

محمد عزالدين (23 عاماً)، هو أول طالب مريض طيف التوحد في فلسطين يتقدم إلى امتحانات الثانوية العامة للعام 2023، بدأت معاناته في مسيرته التعليمية وهو بعمر الست سنوات فما كان إلا إصرار والديه على مواصلة طريق العلم متيقنين بذكاء طفلهم الذي سيقوده إلى طوق النجاة.

يقول عز الدين لـ "مراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية:" عندما كان عمره 6 سنوات ذهبنا إلى مدارس وكالة الغوث حتى يلتحق محمد في الصف الأول الابتدائي فرفضت المدارس استقباله نظراً لحالته التي لم نكن نعلم طبيعتها، ثم التحق محمد في مدارس الحكومة فكان يعامل معاملة عادية"

وتابع عزالدين حديثه " لم نكن نعرف طبيعة مرض محمد حيث كان هادئاً جداً ولا يتفاعل مع أقرانه في المدرسة فنصحنا بعض الأصدقاء بمركز الإرادة التخصصي لاضطرابات التوحد، وتحدث لنا مدير المدرسة عن مرض محمد الذي يمتاز بالذكاء الشديد بالإضافة لمعرفة كل ما يدور حولهم ومع المعالجة والتدريبات الخاصة قد يتطور ويصبح شخصاً فعالاً في المجتمع"

وأضاف عزالدين " من هذه الكلمات التي وجهها لنا مدير المدرسة انطلقنا في مسيرته التعليمية حتى يصبح كباقي إخوانه فعملنا جاهدين كل يوم بإرساله إلى مدرسة الإرادة في مدينة غزة فكان عبء على والدته التي تنطلق صباح كل يوم من مدينة خانيونس إلى مدينة غزة تصطحب طفلها ذات السبع سنوات وتنتظره حتى ينتهي من دروسه فنقلنا محمد إلى مدارس الحكومة مرة أخرى حتى افتتحت جمعية إعمار "بسمة" في مدينة خانيونس فالتحق محمد ودرس فيها حتى الصف الأول الإعدادي ثم انتقل إلى مدرسة خاصة ثم إلى مدرسة هارون الرشيد الذي تخرج منها في الثانوية العامة"

وعن تحصيله الدراسي، قال عزالدين:" محمد عقله حاسوب، ذكي جداً وموهوب جداً كان من أوائل الطلبة في مدارسه، وفي الثانوية العامة قال محمد لأحد أصدقائه سوف أحصل على معدل 60.7% فحصل على هذه النتيجة"

وواجه ذوي محمد بعض المعيقات خلال دراسته في الثانوية العامة فقال عزالدين " كان أصعب شيء علينا هو جلوس محمد في البيت كي يدرس وعندما تأتي شقيقته لتدريسه يخرج من البيت مسرعاً، فنتيجته حصدها دون جهد كبير في الدراسة "

ويشار إلى أن محمد هو الابن الأصغر لعائلته المكونة من ولدين وثلاث بنات وهو الوحيد في عائلته يعاني من هذا المرض.

وفي ذات السياق تحدث مدير مدرسة هارون الرشيد الدكتور فريد صيدم لـمراسلة فلسطين اليوم الإخبارية:" يمتاز محمد بالذكاء والحفظ الجيد فكان يجيد معرفة أي تاريخ وأي يوم في العام"

وأضاف صيدم " محمد كان يشارك ويتفاعل في فصله الدراسي وفقط كان يعاني من بطء في كتابته لذلك عملنا على توفير لجنة امتحانات خاصة له وكاتب حتى يجتاز الامتحانات بنجاح "

وعن كيفية استقبال نتيجته قال عزالدين " فرحة عارمة عمت المنزل حيث بدأ محمد بالرقص فور معرفته بنتيجته"

وعن تخصصه الجامعي الذي سيلتحق به محمد، قال والده عزالدين " لا نعرف هل ستقبل حالته الجامعات الفلسطينية مشيراً إلى أن محمد يطمح إلى دراسة صيانة الحاسوب والهاتف المحمول"

وناشد عزالدين وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية أن تذلل المعيقات أمام محمد وأن تحتضنه داخل الجامعات وأن تقدم له المعونة اللازمة حتى يكمل دراسته الجامعية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي يوم الخميس 20/7/2023، نتائج الدورة الأولى (دورة الراحل محمد عواد) من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023.