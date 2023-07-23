ريما نزال: يترتب على السُلطة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسين فوراً

أكدت عضو المجلس المركزي، ريما نزال، اليوم الأحد، أنه يترتب على السلطة في الضفة الغربية المحتلة، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لديها، فوراً، قبل عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في الـ30 من يوليو الجاري.

وقالت نزال: أنه "يترتب استمرار الجولات بين الأمناء العامين لتحقيق النجاح له".

من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة بالـ 30 من الشهر الجاري، يترتب أن يسبقه إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين في سجون السُلطة في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت كلمة النائب خريشة، ونزال، خلال لقاء وطني للقوى الوطنية والفعاليات الشعبية تحت عنوان "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية"، اليوم الأحد، في مدينة غزة.

وتمنى خريشة، من القوى السياسية الضغط للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مطالبًا بمنع المساس بالمقاومين وعدم الزج بهم في معتقلات السلطة:

وشدّد على أن السلطة تعيش أزمة حقيقية خاصة بعد انتصار المقاومة في جنين، موضحًا أن دعوة الأمناء العامين يأتي لخروج لسلطة من الحرج.

ودعا خريشة، إلى عدم رفع سقف التوقعات من نجاح اجتماع الأمناء العامين.