القاسم : نحن بحاجة الي قيادة وطنية تلتصق بالقضايا الوطنية وعلينا إنهاء اتفاقية اوسلو

طالب انيس القاسم سياسي فلسطيني ومن مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية بأنه يجب الوقوف بكل حزم لإنهاء اتفاقية اوسلوا ، مشدداً على ضرورة عدم الوقوع في أزقة أوسلوا وكل ما يرسم لها.

وقال القاسم خلال اللقاء الوطني للقوى السياسية بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين : تحت عنوان نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية ، اوسلوا النكبة الثانية لشعبنا حيث كان الاتفاق من 600 صفحة لم تقدم لنا حق واحد ولم تجبر العدو على الاعتراف بحق واحد.

وبين : نحن بحاجة الي قيادة وطنية تلتصق بالقضايا الوطنية ، كما حدث في الجزائر وافغانستان .

وأكد القاسم ان شعبنا عصي على الانكسار وقادر على هزيمة العدو كما حدث في جنين

، معتبراً ان أي منهج دون القضاء على اوسلوا عبثاً وضياعاً للوقت .