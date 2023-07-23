القاسم : نحن بحاجة إلى قيادة وطنية تلتصق بالقضايا الوطنية وعلينا إنهاء اتفاقية أوسلو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:56 ص
23 يوليو 2023
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طالب أنيس القاسم سياسي فلسطيني ومن مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية بأنه يجب الوقوف بكل حزم لإنهاء اتفاقية أوسلوا ، مشدداً على ضرورة عدم الوقوع في أزقة أوسلوا وكل ما يرسم لها.

وقال القاسم خلال اللقاء الوطني للقوى السياسية بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين : تحت عنوان نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية ، أوسلوا النكبة الثانية لشعبنا حيث كان الاتفاق من 600 صفحة لم تقدم لنا حقاً واحداً ولم تجبر العدو على الاعتراف بحق واحد.

وبين : نحن بحاجة إلى قيادة وطنية تلتصق بالقضايا الوطنية ، كما حدث في الجزائر وأفغانستان .

وأكد القاسم أن شعبنا عصي على الانكسار وقادر على هزيمة العدو كما حدث في جنين، معتبراً أن أي منهج دون القضاء على أوسلوا عبثاً وضياعاً للوقت .

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