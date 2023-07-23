خريشة: اجتماع القاهرة يجب أن يسبقه إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة بالـ 30 من الشهر الجاري، يترتب أن يسبقه إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين في سجون السُلطة في الضفة الغربية المحتلة.

جاءت كلمة النائب خريشة، خلال لقاء وطني للقوى الوطنية والفعاليات الشعبية تحت عنوان "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية"، اليوم الأحد، في مدينة غزة.

وتمنى خريشة، من القوى السياسية الضغط للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مطالبًا بمنع المساس بالمقاومين وعدم الزج بهم في معتقلات السلطة:

وشدّد على أن السلطة تعيش أزمة حقيقية خاصة بعد انتصار المقاومة في جنين، موضحًا أن دعوة الأمناء العامين يأتي لخروج لسلطة من الحرج.

ودعا خريشة، إلى عدم رفع سقف التوقعات من نجاح اجتماع الامناء العامين.