الحية: نريد لمقاومتنا بالضفة أن تجدنا سندا وعونا لهم والخروج بنتائج واضحة من اجتماع الأمناء العامين

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، خليل الحية، اليوم الأحد، أن حركته تريد من اجتماع الأمناء العامين

للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في 30 من الشهر الجاري في القاهرة، الخروج بنتائج واضحة لمواجهة الحكومة الصهيونية، والمقاومة في الضفة الغربية بحاجة لسند وعون لها.

جاءت كلمة الحية، خلال لقاء للقوى الوطنية والفعاليات الشعبية تحت عنوان "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية"، في مدينة غزة.

وقال الحية: "إن هناك حرصاً ورغبة من شعبنا وقواه الشعبية لنجاح اجتماع الأمناء العامين"، موضحًا أن رؤية واضحة، أركانها لا يكون إلا بتشكيل مجلس وطني.

وأضاف أن القضية الفلسطينية، محور ارتكاز سياسات المنطقة بالكامل وستبقى عنوان المرحلة، مشدّدًا على أنه رغم فاشية الحكومة الصهيونية فلدى الشعب الفلسطيني القوة لمواجهتها بكل السبل.

كما وأكد الحية، أن "الكيان الصهيوني بحكومته الفاشية أصبح معزولا رويدا رويدا"

وطالب القيادي في حركة "حماس"، برؤية وطنية شاملة لموجهة الكيان الصهيوني وحكومته الفاشية، وبالذهاب موحدين لاجتماع الأمناء لدعم المقاومة.

واستنكر الحية، استقبال لقادة الاحتلال في العواصم العربية.