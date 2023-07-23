القيادي حميد : مسيرة المقاومة لن تتوقف وعلى الإخوة في حركة فتح أن يتدخلوا لوقف الاعتقالات السياسية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد حميد، اليوم الأحد 23/7/2023، أن مسيرةَ المقاومة في كل ربوع الوطن المحتل، وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص ماضية، ولن تستطيعَ منظومةُ الاحتلال الأمنية والعسكرية كبحها أو إخمادها.

وقال حميد في تصريح صحفي: "المقاومةُ متجذرة في كل بيت فلسطيني، والحاضنة الشعبية ملتفة حول هذا النهج الذي من خلاله نحرر البلاد والعباد من شر الأوغاد".

ووجه التحية لمقاتلي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس ولرفاق دربهم من كتائب شهداء الأقصى وكل أذرع المقاومة، الذين حموا جنين ومخيمها، وتصدوا ببسالة للعدو المحتل.

وأضاف "لن ندخل في تراشق إعلامي مع مسؤولي السلطة، فما يعنينا هو تعزيز وحدة شعبنا وتماسك موقفه".

وأردف حميد "مطلوب من الإخوة في حركة فتح أن يتدخلوا بشكلٍ واضح وعاجل لوقف الاعتقالات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وتستهدف المقاومين الأحرار، باعتبارها خدمةً واضحةً للاحتلال".

ومن المقرر أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري، بدعوة وجهها رئيس السلطة محمود عباس.

وتزامنت الدعوة مع حملة اعتقالات واسعة شنتها أجهزة أمن السلطة بحق المجاهدين في الضفة المحتلة وتحديدًا جنين ومحيطها، في أعقاب معركة "بأس جنين".