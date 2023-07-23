تبون: نناضل حتى تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد: إن الجزائر تناضل مع بعض الدول مثل الصين حتى تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".

وأضاف تبون، في مقابلة صحفية: أن "الجزائر تعتبر استقلالها ناقصا ما دامت فلسطين لم تستقل، و"هذا مبدأ تسير عليه البلاد"، مؤكدًا أن قوة فلسطين في وحدتها.

وتابع: أن "الجزائر دفعت غاليا ثمن حرية قرارها، بينما يحاول الاستعمار اليوم الرجوع بوجه جديد، إلا أن ذلك لن يتحقق كون الشعوب الأفريقية باتت واعية".

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وصل، الاثنين الماضي، إلى بكين في أول زيارة له إلى الصين منذ توليه منصبه في عام 2019.

وجاءت زيارة تبون إلى بكين بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، واستمرت 5 أيام.