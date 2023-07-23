كلية الرباط بغزة تعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 2023-2024

أعلنت كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 2023_2024 م.

وأشارت الكلية، في بيان، إلى التخصصات، قائلةً: إنها "ستفتح التسجيل فيها للعام الدراسي الجديد تضم (بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية بمعدل 75%، والدبلوم المتوسط في العلوم الشرطية بمعدل 65%، والدبلوم المتوسط في العلوم الأمنية بمعدل 65%، والدبلوم المتوسط في الحماية المدنية" بمعدل 65% وهو خاص بالفرع العلمي).

ويبلغ سعر رسوم ساعة البكالوريوس في كلية الرباط، 18 ديناراً أردنياً، فيما تبلغ رسوم الساعة الدراسية لتخصصات الدبلوم 20 دينار أردني، وفقًا لبيان الكلية.

ويبدأ التسجيل يبدأ يوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري وينتهي بتاريخ يوم الأحد الموافق 6 أغسطس المقبل.